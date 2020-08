A quoi vous attendez-vous dans cet US Open ?

Justine Henin : "C’est une situation complètement unique. Je ne sais pas comment je me sentirais si j’étais joueuse et quelle décision j’aurais prise (jouer ou pas, NDLR). On ne peut pas juger les joueurs, qu’ils aient décidé de venir ou pas – je comprends totalement les deux choix. On joue avec les spectateurs et on joue pour eux. La foule donne de l’énergie et de l’émotion, donc les joueurs devront trouver d’autres ressources et essayer d’y aller avec ce qu’ils ont en eux. Ce sera intéressant de voir lesquels en tireront avantage. C’est très bien de voir les joueurs de retour sur le court. Je pense que l’USTA a fait du super travail en ce qui concerne l’organisation. Je suis aussi heureuse pour ceux qui n’étaient pas dans des situations faciles financièrement."

Comment les joueurs géreront-ils l’absence des fans selon vous ?

J. H. : "Ce sera pareil pour tout le monde. Est-ce que ça aidera les joueurs qui s’entraînent mieux qu’ils ne jouent en match ? Ça ressemblera davantage à des entraînements, mais la plupart de ceux que je connais aiment jouer devant un public et ressentir les émotions générées par un grand court. La motivation de chacun sera la grande question."

Une joueuse comme Serena peut-elle bénéficier du huis clos ?

J. H. : "Je pense qu’elle aime jouer devant beaucoup de monde. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure situation pour elle. Bien sûr, beaucoup de joueuses du top 10 ne seront pas là, mais toutes les autres seront des adversaires difficiles cette année. Elles verront toutes dans ce tournoi particulier l’occasion d’aller loin. Serena aime les atmosphères électriques – mais elle peut nous surprendre, c’est certain."

Ce serait fantastique si Serena pouvait gagner un 24e titre, elle court après depuis longtemps

Pensez-vous qu’elle égalera le record de 24 titres en Grand Chelem de Margaret Court ?

J. H. : "C’est évidemment une occasion de le faire pour elle. On ne sait pas vraiment où elle en sera physiquement, mais mentalement, cette ambition sera un moteur puissant. Avec toutes les joueuses majeures absentes, ce sera très ouvert. Pour Sofia Kenin, les attentes seront aussi là après son titre à l’Open d’Australie. Chez les messieurs, la situation est unique avec le Big 3. Pour inspirer les jeunes générations, le jeu a besoin aussi de filles qui gagnent régulièrement et que ça ne change pas tous les mois, avec tant de championnes en Grand Chelem différentes. J’avais le sentiment que ça pouvait se stabiliser l’année dernière et c’est ce que j’espère pour le futur. Je suis très neutre. Mais ce serait fantastique si Serena pouvait le faire parce qu’elle court après ce 24e titre depuis longtemps maintenant."

L’absence de public n’est-elle pas l’occasion pour Karolina Pliskova de gagner son premier Grand Chelem ?

J.H. : "Ça pourrait l’aider. Mais on ne connait pas son état de forme. Bien sûr, elle joue un tennis solide, mais il lui manque toujours le petit truc qui fait la différence. Le huis clos pourrait être un avantage pour elle."

Et Coco Gauff ? Est-ce trop tôt encore pour la voir gagner le trophée ?

J. H. : "Pour moi, tout peut arriver cette année. Même Kim Clijsters a une chance de gagner des matches – en ce qui concerne le tournoi je ne sais pas –, on peut avoir tant de surprises. Et davantage dans le tableau féminin avec toutes ces joueuses du top 10 absentes (six en tout dont les deux premières mondiales Ashleigh Barty et Simona Halep, NDLR). Ce Grand Chelem ne ressemblera à aucun autre, j’en suis sûre."

Clijsters peut faire partie des outsiders, c'est peut-être le meilleur moment pour revenir sur le circuit

Etes-vous déçue qu’il y ait autant d’absentes de marque justement ?

J. H. : "On préfère toujours que toutes les meilleures soient là, parce que beaucoup de gens regarderont à la télévision le tournoi. Mais je comprends tout à fait ces décisions (de ne pas venir, NDLR). Leur classement sera protégé et je le comprends parce que tout le monde n’est pas dans la même situation – c’est encore dur pour certaines joueuses de voyager. Nous devons voir le verre à moitié plein : ce sera l’occasion pour d’autres joueuses de gagner potentiellement leur premier titre en Grand Chelem ou de provoquer de grosses surprises."

Comment voyez-vous le come-back de Kim Clijsters dans cet US Open ?

J. H. : C’est une bonne opportunité pour elle malgré sa blessure (aux abdominaux qui l’a contrainte au forfait pour le Premier 5 de Cincinnati, NDLR). Elle a bien joué ces dernières semaines (lors du World Team Tennis) et a beaucoup gagné. Mais ce n’était pas dans un format classique donc c’est dur de dire comment elle encaissera plusieurs matches de deux ou trois sets tous les deux jours. C’était assez surprenant de la voir de retour sur le court, j’avais du mal à y croire. Nous allons la suivre avec beaucoup d’excitation. A son âge, avec trois enfants, elle montre qu’elle veut le faire et elle le fait. J’ai beaucoup de respect pour ça. L’aspect physique sera la principale interrogation pour elle. Elle peut faire partie des outsiders, c’est peut-être le meilleur moment pour revenir sur le circuit.

Le plus important sera de s'adapter mentalement

Chez les messieurs, Novak Djokovic est-il, selon vous, en position idéale pour s’adjuger son 18e Majeur en l’absence de Rafael Nadal et Roger Federer ?

J. H. : Ce sera dur pour lui. Bien sûr, on peut le voir comme le grand favori. Mais ce sera une grosse opportunité pour tous les joueurs qui courent après le "Big 3". Quand ils doivent jouer les trois, c’est très dur, mais s’ils n’en ont qu’un à affronter, alors ça leur donnera un coup de boost mentalement. Chaque match sera difficile, Djokovic a l’air d’être prêt. Il y a de la concurrence, on peut parler de (Dominic) Thiem, (Stefanos) Tsitsipas, (Alexander) Zverev… et de tant d’autres joueurs. Mais à huis clos, il faudra que les coaches et les équipes des joueurs leur apportent beaucoup de soutien.

Quelle sera la clé pour réussir cet US Open 2020 ?

J. H. : Le plus important, ce sera de s’adapter mentalement, de faire des ajustements. Si les joueuses ou les joueurs veulent ressentir les mêmes sensations que d’habitude, ce sera compliqué. Ils sont habitués à jouer des tournois normaux avec du public, mais là ce sera complètement différent.

