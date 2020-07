US OPEN - Après Benoît Paire, c'est au tour de Pierre-Hugues Herbert de douter de sa participation au Majeur américain (prévu du 31 août au 13 septembre prochains). Dans un entretien accordé au quotidien régional L'Alsace dimanche, le 71e joueur mondial se dit attentif à la situation sanitaire aux Etats-Unis. L'arrivée de son premier enfant pourrait aussi bousculer ses plans.

Combien seront-ils à effectivement répondre présents à l'appel de l'US Open ? De plus en plus de joueurs confient, en tout cas, leurs inquiétudes à deux mois du coup d'envoi du tournoi du Grand Chelem américain (31 août-13 septembre). Parmi eux, Rafael Nadal ne cache ainsi pas ses doutes, interpellé par le calendrier très chargé de la reprise. Moins catégorique que son compatriote Benoît Paire qui ne s'y voit pas dans les conditions actuelles, Pierre-Hugues Herbert réfléchira aussi à deux fois avant de faire le voyage outre-Atlantique, comme il l'a confié à nos confrères de L'Alsace.

Les cas de coronavirus continuent ainsi d'augmenter de façon préoccupante aux Etats-Unis, et ce n'est pas le récent test positif de Frances Tiafoe à Atlanta qui rassurera ses collègues. "J’envisage de jouer l'US Open, mais je suis incapable de dire si j’y serai effectivement. Cela dépend de tellement de paramètres… En premier lieu, bien sûr, de la situation sanitaire à ce moment-là. Pour l’instant, et contrairement à ce qu’espéraient les organisateurs, ça ne va pas en s’améliorant, c’est le moins qu’on puisse dire. En septembre, il faudra aussi voir si on pourra revenir des États-Unis sans avoir à observer une période de quarantaine. Si on risque d’être bloqué au retour, ça dissuadera énormément de joueurs de faire le voyage", note-t-il.

Le Challenge Elite de la FFT à Nice comme reprise

Pour l'Alsacien, un autre événement majeur pourrait avoir une grande influence sur sa décision : la naissance de son premier enfant. Herbert veut à tout prix y assister et si l'accouchement de sa compagne Julia, programmé à la mi-septembre, se déroule un peu plus tôt que prévu, il ne sera de toute façon pas question de faire le voyage à New York. "Être papa, c’est mon plus gros objectif. Si je ne suis pas là pour la naissance de mon premier enfant, je considérerai que ma reprise de la saison est ratée", estime-t-il ainsi.

En attendant, le 71e joueur mondial va faire son grand retour en compétition lors du Challenge Elite de la Fédération française de tennis (FFT) à Nice la semaine prochaine. Il y sera confronté notamment à Gilles Simon ou encore Grégoire Barrère. L'occasion pour Herbert de voir enfin où il en est raquette en main après un mois et demi d'entraînement, lui qui n'a plus joué officiellement depuis le tournoi de Dubaï fin février.

