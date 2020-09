Jennifer Brady continue son parcours de rêve à New York. L’Américaine a parfaitement négocié le tout premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem en dominant sans trembler Yulia Putintseva, mardi, sur un Stadium Arthur-Ashe embelli par le soleil à défaut d’être garni de public. Vainqueur en deux manches (6-3, 6-2), la tête de série n°28 a été plus forte que son adversaire de bout en bout de ce duel disputé mais sans rythme. L’accès à une première finale en Grand Chelem sera, lui, plus corsé : Brady devra battre Naomi Osaka, ancienne n°1 mondiale et vainqueur en Grand Chelem, ou sa compatriote Shelby Rogers, deux clientes sur le ciment.