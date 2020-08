Pour égaler le record de Margaret Court, Serena Williams connaît désormais son chemin. Et si l'abondance des forfaits dans le top 10 (six en tout dont les deux premières joueuses mondiales Ashleigh Barty et Simona Halep) peut indéniablement faciliter sa tâche, l'Américaine devra quand même éviter quelques embûches. Dévoilé jeudi, au coeur d'une journée sans tennis pour marquer le soutien du sport au mouvement contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis, le tirage au sort a placé la championne aux 23 titres du Grand Chelem dans le bas du tableau, en compagnie de sa jeune compatriote Sofia Kenin, sacrée en Australie en début de saison.