Daniil Medvedev a rapidement retrouvé ses marques sur le court Arthur-Ashe. Placé en deuxième rotation de la night session, le finaliste de l'édition 2019 a parfaitement démarré son US Open 2020 mardi en ne laissant que sept jeux (6-1, 6-2, 6-4) à l'Argentin Federico Delbonis, 79e joueur mondial, et en concluant l'affaire en 1h46 de jeu. La tête de série numéro 3 du tournoi retrouvera l'Australien Christopher O'Connell, 116e à l'ATP et vainqueur de Laslo Djere (4-6, 6-4, 7-6, 6-4), au 2e tour.