Tennis

US Open - Passings spectaculaires et défenses de folie : Le Top 5 de la journée de jeudi

US OPEN - Parole à la défense pour la fin de ce 2e tour à Flushing Meadows. Battus logiquement par Daniil Medvdev et Dominic Thiem, Christopher O'Connell et Summit Nagal n'en ont pas moins fait le spectacle en courant aux quatre coins du court. Quant à Matteo Berrettini, il a contourné le filet pour s'offrir le point de la journée de jeudi. Voici notre Top 5 en vidéo !

00:02:32, 2329 vues, il y a 4 heures