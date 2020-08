Un long combat et une surprise au bout : après cinq sets et plus de 4h de jeu, Diego Schwartzman a été éliminé dès le premier tour de l'US Open par Cameron Norrie, 76e joueur mondial (3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5). L'Argentin, N.13 au classement ATP, avait pourtant atteint les quarts de finale l'an passé.