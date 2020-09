US Open

Il a certes servi 29 aces, mais a été plombé par un faible taux de réussite sur sa seconde balle (seulement 45%). Vasek Pospisil, lui, a fait du... Raonic : 20 aces et surtout pas un seul break concédé de toute la partie, malgré cinq opportunités pour son adversaire. Vainqueur en quatre manches (6-7, 6-3, 7-6, 6-3) après plus de trois heures et quart de bataille, Pospisil se hisse pour la première fois depuis... Wimbledon 2015 au 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem.