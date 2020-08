US OPEN - Arrivés aux Etats-Unis pour l'enchaînement Cincinnati-US Open dans la bulle de Flushing Meadows, Novak Djokovic et Alexander Zverev ont déjà pris leurs marques sur le court Arthur-Ashe. L'Allemand y a fait même une petite démonstration d'agilité en captant parfaitement les balles envoyées par le Serbe en tribune, distanciation sociale oblige, en toute décontraction. Voyez plutôt !

Partenaires d'infortune décriés lors de l'Adria Tour voici deux mois, Alexander Zverev et Novak Djokovic ont retrouvé le sourire. Prêts à retrouver les joies du circuit ATP après quasiment six mois d'arrêt forcé dû au nouveau coronavirus, les deux joueurs sont arrivés aux Etats-Unis. Ils s'entraînent même déjà sur le site de Flushing Meadows, et plus précisément dans l'immense court Arthur-Ashe qui ne sera utilisé que pour l'US Open (et pas le Masters 1000 de Cincinnati délocalisé à New York mais qui se jouera sur d'autres courts dont le GrandStand).

En attendant le début des hostilités, l'Allemand et le Serbe ont relâché la pression en s'amusant un peu. Depuis le court, le "Djoker" a visé "Sasha", perché en tribunes. Et ce dernier a parfaitement capté les balles envoyées par son compère. Un exercice d'agilité que n'auraient pas renié les meilleurs ramasseurs de balles de l'Open d'Australie ! La précision des coups de raquette de Djokovic est d'ailleurs aussi à souligner. Zverev a partagé la vidéo de la scène sur Instagram, voyez plutôt !

