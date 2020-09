Alexander Zverev sera bien au rendez-vous des quarts de finale. Premier engagé chez les messieurs dimanche, l'Allemand a fait respecter la logique face à Alejandro Davidoch Fokina, novice à ce niveau en Grand Chelem. Et la différence d'expérience a été flagrante. Sans briller, mais en étant cohérent, Zverev a validé son billet pour le prochain tour après une victoire nette et sans bavure (6-2, 6-2, 6-1), dimanche à New York. Il jouera son premier quart à Flushing mardi.