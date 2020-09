Tennis

VIDEO - Les Hits du Jour : Affaire Mladenovic à l'US Open : "Il y a une cabale contre les Français"

US OPEN - Autorisés à jouer un jour, disqualifiés le lendemain... Difficile d'y voir clair pour les joueurs français devenus les "cas contacts" Benoît Paire. La disqualification de Kristina Mladenovic pour son match de double avec Timea Babos imposée par les autorités de l'Etat de New York interroge et agace un peu nos consultants Camille Pin et Arnaud Di Pasquale.

