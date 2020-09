Tennis

VIDEO - Les Hits du jour: "Ce qu'on demande à Zverev est tellement absurde que c'en est drôle"

US OPEN - Dire merci à un public absent en fin de match, pourquoi pas... mais envoyer des balles en cadeaux vers des tribunes vides, ça restera comme un des moments les plus cocasses que nous a donné à voir Flushing Meadows en ce premier jour de compétition, lundi à New York. Arnaud Di Pasquale et Camille Pin ne s'en sont pas remis. Voici les Hits du jour.

00:05:18, 128 views, il y a une heure