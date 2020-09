Tennis

VIDEO - Les Hits du jour : "Il a manqué un petit rien pour qu’on bascule dans une finale de rêve"

US OPEN - Justine Henin et Henri Leconte évoquent, dans les Hits du jour, la finale dames, remportée samedi par Naomi Osaka face à Victoria Azarenka (1-6, 6-3, 6-3). Ils portent un regard positif sur cette rencontre, estimant qu'il ne lui a pas manqué grand-chose pour être plus qu'un très bon match.

00:03:45, 94 vues, il y a une heure