Tennis

VIDEO - Mécontent du temps dont il disposait pour servir, Novak Djokovic a discuté avec l'arbitre

US OPEN - Novak Djokovic a eu une discussion avec l'arbitre de sa rencontre du 1er tour, remportée en trois manches face à Damir Dzumhur, lundi à New York. Lors du deuxième set, le Serbe a estimé que le chrono se déclenchait trop tôt avant son premier service et qu'il n'avait donc pas assez de temps pour l'effectuer.

00:01:22, 56 views, il y a 4 heures