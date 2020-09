Tennis

VIDEO - US Open - Djokovic, Zverev et Shapovalov : le Top 5 points de dimanche

US OPEN - Dimanche, il n'y a pas eu que la sortie de Novak Djokovic. Denis Shapovalov et Alexander Zverev ont illuminé Flushing grâce à des coups inspirés des plus grands. Voici le Top 5 points du jour, à revivre en vidéo.

00:02:04, 1102 vues, il y a 2 heures