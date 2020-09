Tennis

VIDEO - US Open - Les plus beaux coups gagnants de Shapovalov

US OPEN - Avant le quart de finale entre Denis Shapovalov et Pablo Carreno Busta, revivez les plus beaux coups gagnants du Canadien depuis le début du tournoi new-yorkais. Le gaucher, machine à hotshots, a su varier son jeu. De l'amortie aux passings magnifique : voici le top de ces plus beaux points à Flushing.

00:02:57, 473 vues, il y a 16 heures