Tennis

VIDEO - US OPEN - Les plus beaux revers de Thiem

US OPEN - Avant la demi-finale entre Dominic Thiem et Daniil Medvedev, revivez les plus beaux revers de l'Autrichien depuis le début du tournoi new-yorkais. Long de ligne ou croisé, son revers fait des dégâts. Voici le top de ces plus beaux points gagnants à Flushing.

00:03:46, 228 vues, il y a 2 heures