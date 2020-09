Tennis

VIDEO - US Open - Les temps forts de Moutet - Evans

US OPEN - En deux jours, quatre sets et plus de quatre heures, Corentin Moutet est venu à bout du Britannique Dan Evans, tête de série numéro 23. Arrête à une manche partout jeudi soir, la rencontre a repris vendredi et le Français l'a emporté 4-6, 6-3, 7-6, 7-6 pour se hisser en 16es de finale Revivez les moments forts du match en vidéo.

00:03:04, 310 vues, il y a une heure