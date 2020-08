Tennis

VIDEO - US Open, matches de légende : Graf - Seles 1995, les retrouvailles des reines

US OPEN - Histoire de vous mettre en appétit avant le début de l'édition 2019, nous vous offrons en exclusivité de revivre des grands matches de l'histoire de l'US Open. En 1995, la finale dames mets aux prises Steffi Graf et Monica Seles, qui ne s’étaient plus affrontées depuis 28 mois. Ces retrouvailles vont accoucher d'un sommet de tennis à New York.

00:29:16, 1 view, 22/08/2019 à 11:22