Tennis

53 coups : Zverev a remporté le point du tournoi (de l'année?) contre Djokovic

US OPEN 2021 - Symbole d'un 10e jeu du 3e set absolument hors normes, ce point restera peut-être le plus fou de la quinzaine. 53 coups de raquette et, pour finir, un coup droit décroisé gagnant d'Alexander Zverev, qui sauvait alors sa deuxième balle de set consécutive. L'Allemand n'a même pas eu la force de lever les bras ou de serrer le poing. Il a fini les mains sur les genoux !

00:02:08, il y a une heure