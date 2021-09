Tennis

US OPEN - Un ace pour finir : la balle de titre expéditive de Raducanu pour un exploit historique

US OPEN - Jamais une joueuse n'était sortie des qualifications avant de remporter un tournoi du Grand Chelem. Non seulement Emma Raducanu a réalisé cet exploit samedi à New York, mais cela sans perdre un set pendant trois semaines. Voici en images la balle d'un titre qui restera dans l'Histoire du tennis.

00:00:53, il y a une heure