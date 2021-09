Tennis

Deblicker: "La France a besoin de joueurs de transition comme Humbert avant que nos jeunes arrivent"

US OPEN 2021 - Le tennis français vit une période délicate : pour la première fois depuis 1890, aucun Français n'a été présent en 2e semaine d'un tournoi majeur cette saison. Pour Eric Deblicker dans Eurosport Tennis Club, la patience est la seule issue pour le moment, le temps que des jeunes débarquent et que des joueurs comme Humbert et Pouille ne fassent la transition entre deux générations.

00:01:59, il y a une heure