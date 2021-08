Tennis

Di Pasquale dans DiP Impact: "Clash et beau jeu : l'affiche Zverev-Tsitsipas a tout pour devenir un classique du tennis"

US OPEN - Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas croiseront-ils le fer à New York cette année ? Une seule fois, les deux champions ont joué l'un contre l'autre en Grand Chelem à Roland-Garros, c'était cette saison avec une victoire grecque en 5 sets. Pour Arnaud Di Pasquale, leur affiche a tout pour être un classique dans les années à venir, tant le jeu produit et leur animosité sont marqués.

00:04:40, il y a 42 minutes