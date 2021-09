Tennis

Djokovic et Brooksby régalent : le point incroyable remporté par l'Américain

US OPEN 2021 - Superbe match sur le court Arthur-Ashe entre le numéro un mondial Novak Djokovic et Jenson Brooksby. Le milieu du deuxième set a notamment offert une succession de points incroyables, à l'image de celui-ci, remporté par le jeune Américain, qui finira toutefois par concéder sa mise en jeu un peu plus tard.

00:01:02, il y a 44 minutes