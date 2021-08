Arriver sans match de préparation, est-ce un problème ?

Novak Djokovic n'a disputé aucun tournoi de préparation avant cet US Open. Après Wimbledon et les Jeux Olympiques, il a disparu de la circulation. On ne l'a pas vu lors des deux Masters 1000 nord-américains, à Toronto et Cincinnati, et il n'avait pas non plus joué avant (Washington) ou la semaine qui a précédé le Grand Chelem new-yorkais, contrairement à ce qu'il avait choisi de faire avant Roland-Garros. Il va donc arriver "à froid" à Flushing, ce qui constitue un cas de figure inédit pour lui. Mais est-ce vraiment un problème ?

Pour son ancien entraîneur, Boris Becker, pas forcément. "Ce n'est pas une préparation idéale, nous dit-il, parce qu'il joue toujours au moins un tournoi sur dur d'habitude, mais si Novak avait joué avant l'US, je pense qu'il aurait été à court d'essence en seconde semaine. Il avait besoin d'un break, donc c'était la meilleure chose à faire. Puis il a joué juste avant Roland-Garros, n'a pas joué du tout avant Wimbledon, et dans les deux cas, il a gagné." Sous-entendu, 'Nole' sait toujours ce qu'il fait.

Pour Mats Wilander aussi, Novak Djokovic a fait le bon choix, même si celui-ci lui a probablement été dicté par les cadences infernales de cet été où, en deux mois, trois rendez-vous majeurs se sont tenus sur trois continents différents. "Ne pas jouer, c'était la bonne chose à faire, juge le consultant vedette d'Eurosport. Je ne crois pas que Novak a besoin de jouer. Il a besoin de montrer qu'il est prêt à jouer sept finales en deux semaines."

Djokovic est en tout cas cohérent avec ce qu'il avait dit en début d'année après son sacre à Melbourne : désormais, ce sera tout pour le Grand Chelem. Il avait annoncé qu'on le verrait de moins en moins ailleurs. Il s'en tient à son plan.

Aura-t-il digéré sa désillusion olympique ?

Si le numéro un mondial n'a pas pointé le bout de sa raquette à Toronto, Cincinnati ou ailleurs, c'est aussi parce qu'il a quitté les Jeux Olympiques sur les rotules, à tous points de vue. Après avoir atteint les demi-finales du simple messieurs et du double mixte, il semblait en route pour un formidable doublé, avant de repartir sans la moindre médaille. Battu par Alexander Zverev en demi-finales puis par Pablo Carreno Busta pour le bronze, le "Djoker" a pris de plein fouet un mur que pas grand-monde n'avait vu venir tant il semblait intouchable.

Djokovic rêvait d'un premier titre olympique et avait le possible "Golden Slam" en tête, mais au final, ce périple au Japon, soldé par un échec, pourrait aussi le fragiliser pour la suite. "C'était un choix audacieux d'aller aux Jeux, estime Justine Hénin. C'était un risque. Mais Novak est un compétiteur. Il veut tout. Ce Golden Slam, ça le faisait rêver." "A Tokyo, il a très bien joué par séquences, mais mentalement et physiquement, il était à bout, selon Boris Becker. Quand il a perdu contre Sascha (Zverev), il a vraiment explosé."

D'où une double interrogation : aura-t-il pleinement digéré cette désillusion et récupéré pour être à 100% à l'US Open ? Et en quoi cet échec cinglant et inattendu peut-il peser sur les débats à New York ? Sur le second point, Mats Wilander reporte la conséquence sur la concurrence. "Ce n'est pas tant ce que ça va changer pour Djokovic que ce que ça change pour les autres. Même en tenant compte du contexte, certains vont se dire 'Si Carreno Busta peut le battre pour une médaille olympique alors qu'il n'a pas les mêmes armes qu'un Zverev ou un Medvedev, moi aussi je peux peut-être le faire'. Mais pour Novak lui-même, je pense que ça ne changera rien."

Mais attention à ne pas sous-estimer la phénoménale capacité de réaction du champion serbe. "C'est un homme qui aime et qui a besoin d'être piqué au vif pour avancer, rappelle Justine Hénin. Il se nourrit de ça. Franchement, combien de joueurs auraient pu rebondir comme il l'a fait aussi rapidement après ce qu'il s'est passé à l'US Open l'année dernière ? Il a besoin de passer par des moments difficiles pour prouver qu'il peut revenir encore plus fort. C'est toute son histoire. Donc je ne crois pas que ça cassera sa dynamique."

Peut-il céder sous la pression ?

En 2015, lorsque Serena Williams avait remporté les trois premiers tournois majeurs de la saison, elle avait échoué en demi-finale de l'US Open face à Roberta Vinci. Une défaite improbable sur le papier tant l'Américaine était favorite. Elle avait confié après coup que le poids de ce possible Grand Chelem avait été terrible à porter durant toute la quinzaine. Malgré toute son expérience, sa détermination et sa personnalité, Williams avait mal supporté le contexte particulier de ce tournoi. Le même syndrome peut-il guetter Novak Djokovic ?

Contrairement à Serena Williams, il n'évoluait pas à domicile, ce qui avait sans doute renforcé les attentes et, par conséquent, la pression sur l'Américaine. "C'est vrai que quand Serena s'est retrouvée en position de faire le Grand Chelem, l'histoire semblait écrite, le chemin tout tracé et puis d'un seul coup, ça dérape, souligne Justine Hénin. C'est aussi la beauté de notre sport. Ce sont des êtres humains, pas des machines même si parfois, ils dominent tellement qu'on a l'impression qu'ils le sont. Il n'est pas dit que Novak ne sera pas rattrapé par tout ça à son tour parce que ce qu'il va vivre là, c'est quelque chose d'unique."

Pour autant, à ses yeux, si un champion est apte à supporter ce poids immense, c'est lui : "La pression, il aime ça, donc je pense qu'il est de taille. Son entourage travaille aussi beaucoup avec lui sur ces problématiques. Donc, oui, il y aura forcément beaucoup plus d'adrénaline que d'habitude, mais il sera prêt."

Mats Wilander retourne même la problématique : à ses yeux, cette perspective historique constitue une force plus qu'un handicap. Djokovic est affamé de records et chaque fois qu'il a eu une carotte devant lui, ce fut davantage un moteur qu'un frein. "S'il n'avait joué 'que' pour un 21e titre du Grand Chelem, je vous aurais dit 'Je ne sais pas s'il l'obtiendra cette année à l'US Open ou l'année prochaine autre part'. Mais le Grand Chelem calendaire est une opportunité énorme pour lui et c'est bien pour ça que je fais de lui le grand favori de cet US Open."

En dépit de tout son vécu et de sa force mentale si impressionnante, Novak Djokovic fait tout de même face à un cas de figure inédit. Personne, pas même lui, Federer ou Nadal, ne s'est retrouvé en position d'aborder un tournoi majeur avec la possibilité de réaliser le Grand Chelem calendaire au bout. Comme toujours face à l'inconnu, personne ne sait comment il réagira. Pas même le principal intéressé. "Je vais peut-être essayer d'appeler Rod (Laver) pour lui en parler", a plaisanté le numéro un mondial vendredi.

La concurrence peut-elle le priver du Grand Chelem ?

En d'autres termes, Novak Djokovic est-il son principal adversaire ou existe-t-il un joueur suffisamment fort pour le terrasser ? Ces deux dernières années, à Flushing Meadows, Djokovic a été lâché par... Djokovic. En 2019, il avait abandonné en huitièmes de finale contre Stan Wawrinka et en 2020, ce fut le fameux épisode de sa disqualification contre Pablo Carreno Busta au même stade de la compétition. S'il résout toutes les problématiques évoquées ci-dessus (pression excessive, préparation, digestion de l'épisode olympique), sera-t-il absolument intouchable ?

Paradoxalement, malgré l'absence de ses deux grands rivaux historiques Roger Federer et Rafael Nadal, la concurrence apparaît plus solide sur le papier qu'elle ne l'était lors des trois premiers tournois du Grand Chelem de l'année. Oui, plus encore qu'à Roland-Garros, malgré la problématique Nadal sur terre. A Flushing, la densité de l'opposition n'est pas négligeable. "Il reste l'homme à battre, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit comparable avec Wimbledon, où il était très largement favori. Il l'est toujours, mais ça ne signifie pas qu'il va se promener pendant quinze jours", juge Alex Corretja.

Le peloton des outsiders est mené par quatre joueurs, qui ont en commun d'avoir joué (et perdu) une finale de Grand Chelem au cours de l'année écoulée : Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini. Dans cette liste, les deux premiers se détachent. Medvedev parce qu'il est numéro 2 mondial, qu'il n'est jamais aussi fort que sur dur et parce qu'il s'exprime à New York mieux que partout ailleurs. Et Alexander Zverev parce qu'il semble avoir franchi un cap important cet été. "Tout doucement, il est en train de rentrer dans le costume d'un très grand joueur, d'un grand champion, relève son compatriote Boris Becker. Il joue enfin comme on voulait le voir jouer."

Justine Hénin acquiesce, et la victoire de l'Allemand sur Djokovic à Tokyo peut avoir valeur de déclic pour lui : "On est sur deux sets gagnants, évidemment, donc c'est une grande différence. Mais je trouve qu'il y a quand même chez Zverev une grosse évolution. Il y a eu des caps franchis, évidemment sur le plan mental. Je pense que cette victoire sur Novak aux Jeux olympiques et le fait d'aller gagner un grand titre, ça va être un moment important dans sa carrière. Maintenant, est-ce que ça va suffire ?"

La jeune garde se rapproche, petit à petit. Mais elle doit encore prouver qu'elle est capable, sur un format en trois sets gagnants, de franchir la dernière marche, de loin la plus haute. Jusqu'ici, ils ont toujours échoué. Mais le contexte de cet US Open peut l'y aider, selon Mats Wilander.

"Oui, Novak est le favori, mais Zverev, Medvedev, Tsitsipas, tous ont une vraie chance, estime-t-il. C'est sur cette surface qu'ils ont les meilleures chances. Tout le monde est un spécialiste du dur, aujourd'hui. Je sais que Novak en est un, mais ce n'est pas la surface la plus simple pour lui. Physiquement, c'est très exigeant, surtout en fin de saison par rapport à l'Open d'Australie et on ne peut pas être aussi créatif, utiliser les amorties, varier, que sur d'autres surfaces."

Reste une réalité : si Novak Djokovic ne s'autodétruit pas, il n'existe qu'une poignée de joueurs susceptibles de lui barrer la route. Et ceux évoqués ici ne pourront le croiser avant les demies ou la finale. Or on le sait, quand le Serbe avance aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem, il devient très, très difficile de l'arrêter. Oui, la concurrence se rapproche. Mais est-elle à portée de fusil ?

