Le contexte

Depuis le tirage au sort, on n'attendait que ça. Sans faire injure aux autres joueurs de cette partie haute du tableau de l'US Open, difficile de trouver meilleure affiche que cette demi-finale entre le numéro 1 mondial en course pour un historique Grand Chelem calendaire, et le tout récent champion olympique de Tokyo. Novak Djokovic et Alexander Zverev ont donc rendez-vous pour un choc aussi important que paradoxal, puisque celui qui en sortira vainqueur n'aura encore rien gagné, sinon le droit de continuer à rêver.

Pour l'Allemand, le rêve ressemble simplement à un trophée. Celui d'un hypothétique premier sacre en Majeur qu'il avait touché du doigt l'an dernier lors d'une finale complètement folle déjà à Flushing (mais à huis clos) lors de laquelle lui comme son bourreau Dominic Thiem avaient été saisis par la peur de gagner. De ces cinq sets sous haute tension, Zverev a tiré une immense frustration, multipliant les cauchemars de son propre aveu dans les semaines qui ont suivi. Mais il s'en est également servi comme carburant de sa motivation, pour maintenir vivace ce désir d'inscrire son nom au palmarès.

Tokyo 2020 Zverev avait réduit en cendres les rêves de "Golden Slam" de Djoko à Tokyo : le résumé de son succès IL Y A UNE HEURE

Emotions intenses et haut niveau de jeu: comment Djokovic-Zverev peut devenir un classique

Après une demi-finale à Roland-Garros qui ne l'avait pas satisfait, le grand Sascha a pris une nouvelle dimension cet été, animé par ce feu intérieur. En s'adjugeant l'or olympique puis le Masters 1000 de Cincinnati, le désormais numéro 4 mondial a franchi un nouveau palier et s'est donné la confiance nécessaire pour assouvir son ambition. Et quel meilleur endroit pour le faire qu'à New York pour prendre une revanche éclatante sur son destin ? Jusqu'à cette demi-finale, son tournoi aura d'ailleurs ressemblé à une démonstration, à l'exception d'un set perdu face à un Jack Sock en feu au 3e tour.

Pour Djokovic, avant de penser à imiter Rod Laver, rêve qui pourrait bien tourner à la dangereuse obsession, il s'agira aussi de revanche. Car c'est bien Zverev qui a ruiné ses espoirs de Grand Chelem doré au Japon. C'était déjà en demi-finale dans un match que le numéro 1 mondial semblait pourtant parfaitement maîtriser avec un set et un break d'avance. Pour tourner la page, le patron du circuit a rechargé les batteries, débarquant à New York sans tournoi de préparation. Et s'il a laissé quelques manches en route dans cette quinzaine, sa marge sur le format long lui a permis de ne pas trop s'inquiéter. Mieux : son quart de finale contre Matteo Berrettini a validé la théorie d'une montée en puissance . En Grand Chelem, il évolue indéniablement sur son terrain de prédilection.

Face-à-face

Novak Djokovic et Alexander Zverev se connaissent bien : déjà 9 matches entre le Serbe et l'Allemand avec un avantage assez net au premier cité qui mène 6 victoires à 3.

Zverev peut néanmoins se targuer d'avoir remporté leur dernier affrontement en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo, renversant au passage son rival (1-6, 6-3, 6-1).

Les deux autres succès de l'Allemand ont eu lieu en finale, dans des matches à fort enjeu, à Rome en 2017 (6-4, 6-3) et au Masters 2018 (6-4, 6-3).

Néanmoins, Djokovic a toujours pris le dessus au meilleur des cinq sets (2-0). Il s'est ainsi largement imposé en quart de finale de Roland-Garros 2019 (7-5, 6-2, 6-2), et au même stade de l'Open d'Australie 2021 plus difficilement (6-7, 6-2, 6-4, 7-6).

Ne clignez pas des yeux : Zverev a laissé Harris sur place avec ce missile

Leur parcours

Novak Djokovic

1er tour : bat Holger Vitus Nodskov Rune [DAN/Q] 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-1

2e tour : bat Tallon Griekspoor [P-B] 6-2, 6-3, 6-2

3e tour : bat Kei Nishikori [JAP] 6-7(4), 6-3, 6-3, 6-2

1/8e de finale : bat Jenson Brooksby [E-U/WC] 1-6, 6-3, 6-2, 6-2

1/4 de finale : bat Matteo Berrettini [ITA/N.6] 5-7, 6-2, 6-2, 6-3

Alexander Zverev

1er tour : bat Sam Querrey [E-U] 6-4, 7-5, 6-2

2e tour : bat Albert Ramos Vinolas [ESP] 6-1, 6-0, 6-3

3e tour : bat Jack Sock [E-U/WC] 3-6, 6-2, 6-3, 2-1 ab.

1/8e de finale : bat Jannik Sinner [ITA/N.13] 6-4, 6-4, 7-6(7)

1/4 de finale : bat Lloyd Harris [RSA] 7-6(6), 6-3, 6-4

Ils ont dit

Novak Djokovic : "C'est au meilleur des cinq sets : j'aime ce format, surtout contre des joueurs plus jeunes. Je pense que l'expérience aide, je me sens aussi bien préparé physiquement que possible. Si le match dure, ce ne sera pas un problème. Je serai prêt pour 5 sets et 5 heures si nécessaire."

Alexander Zverev : "C'est le meilleur joueur du monde, donc il est très difficile à battre. Cette année, on dirait que personne ne peut le battre en Grand Chelem. Mais j'ai été le premier à le faire tomber dans un très gros match à Tokyo, ça me donne forcément confiance."

C'était la "spéciale Djoko" : Un set perdu puis un gros coup d'accélérateur

Trois stats à retenir

3. C'est le nombre de sets perdus par Alexander Zverev lors de sa série en cours de 16 victoires sur le circuit. Outre Novak Djokovic à Tokyo, Stefanos Tsitsipas à Cincinnati et Jack Sock lors de cette quinzaine lui ont chapardé une manche.

63,6 %. Novak Djokovic a atteint le dernier carré de quasiment deux tiers des tournois du Grand Chelem auxquels il a participé, soit 42 demi-finales en 66 tentatives. Personne ne fait mieux : il devance dans ce domaine notamment Björn Borg (60,7 %) et Roger Federer (56,8 %).

74. C'est le nombre de minutes qu'il a fallu à Alexander Zverev pour éparpiller Albert Ramos Vinolas (6-1, 6-0, 6-3) au 2e tour, soit le match le plus court du tournoi (hors abandon). A titre de comparaison, Novak Djokovic a perdu le premier set de son quart de finale contre Matteo Berrettini en 1h17 soit 3 minutes… de plus. Le numéro 1 mondial a d'ailleurs passé 4h29 de plus que l'Allemand sur le court depuis le début de la quinzaine.

Notre avis

Ce match, dans l'électricité de la "night session" new-yorkaise sent la poudre. Si les deux joueurs évoluent à leur meilleur niveau des dernières semaines, on pourrait même assister à un choc d'anthologie avec une conclusion au bout de la nuit et d'une cinquième manche décisive. Mais compte tenu de l'historique de leurs confrontations et du format long, Novak Djokovic a évidemment les clés de cette demi-finale entre ses mains.

Lors de ses trois derniers sets contre Matteo Berrettini, "les meilleurs" et de loin, de son tournoi de son propre aveu, le numéro 1 mondial a évolué dans une dimension que lui seul connaît sur dur. Exceptionnel dans l'anticipation, ultra-rapide, ultra-précis, d'une agressivité remarquable en limitant le déchet à la portion congrue, il a littéralement marché sur un solide membre du Top 10 qui a quand même atteint la finale de Wimbledon voici quelques semaines. L'Italien aux armes létales (service et coup droit surpuissants) pour la plupart des joueurs du circuit a été réduit au rôle de sparring-partner.

"Je ne veux pas parler de ça": Quand Djokovic refuse d'évoquer le Grand Chelem et stoppe l'interview

Or, si Djokovic neutralise le service de Zverev, l'Allemand sera privé d'une rampe de lancement fondamentale pour le reste de son jeu, même s'il est plus solide du fond que Berrettini. Reste que la confiance actuelle du numéro 4 mondial peut lui permettre de mener la vie dure au patron du circuit. Dans ce type de match, tout part de la croyance absolue en ses chances et de ce côté, Zverev a franchi un palier indéniable.

Beaucoup moins fébrile qu'il y a quelques mois quand la tension augmente, il ne pourra relâcher sa concentration à aucun moment, car à la moindre baisse, il sera sanctionné. Sa victoire récente à Tokyo ne peut que renforcer ses certitudes, mais elle ne doit pas faire oublier que Djokovic l'avait d'abord surclassé avant de perdre le fil. On connaît l'orgueil du champion serbe qui voudra certainement remettre les pendules à l'heure et se concentrer sur ce défi plutôt que sur la perspective du Grand Chelem calendaire qui pourrait polluer son esprit.

Notre pronostic : Novak Djokovic en 4 sets

Novak Djokovic à l'US Open en 2021 Crédit: Getty Images

US Open Djokovic a haussé le ton et entretient son rêve IL Y A 18 HEURES