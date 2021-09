Tennis

US OPEN 2021 - Emotions intenses et haut niveau de jeu: comment Djokovic-Zverev peut devenir un classique

US OPEN - Qu'est-ce qui fait les grandes rivalités du tennis? Des affiches inoubliables? Djoko-Zverev, qui s'affrontent pour la 10e fois à New York, peut-il devenir un incontournable? Georges Goven et Eric Deblicker tentent de répondre à la question, à l'heure où les classiques se tarissent sur le circuit ATP au même moment où les apparitions de Federer et Nadal se font de plus en plus rares.

00:03:50, il y a 2 heures