Tennis

Encore un énorme rallye et un smash pour conclure : la balle de 3e set de Djokovic

US OPEN 2021 - Quelques instants plus tôt, Alexander Zverev venait de remporter le point du tournoi (53 coups de raquette !) pour revenir à 30-40. Mais il restait une troisième et dernière balle de set à Novak Djokovic. Ce fut la bonne pour le numéro un mondial, à nouveau sur un échange incroyable, conclu au filet par un smash impeccable du champion serbe.

00:00:55, il y a une heure