Tennis

Face à une Rybakina diminuée, Halep a fait le métier : le résumé du match

US OPEN 2021 - Ce troisième tour fut une énorme bataille entre Elena Rybakina et Simona Halep. Le public du court Louis Armstrong a profité du superbe spectacle des deux joueuses. Simona Halep l’emporte en trois sets (6-7(11-13), 6-4, 6-3). La Kazakh a baissé de rythme à cause de la douleur au pied gauche. Retrouvez les meilleurs moments du match.

00:02:59, il y a une heure