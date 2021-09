Tennis

Federer, Nadal et Del Potro : Djokovic vous expose ses 3 moments forts à l'US Open

US OPEN 2021 - Avant de viser un nouveau titre majeur dimanche face à Daniil Medvedev, Novak Djokovic a remporté Flushing Meadows à trois reprises entre 2011 et 2018. Depuis sa toute première finale en 2007 à sa dernière en 2018, le Serbe nous fait partager, en images et en exclusivité, les trois moments forts qui ont marqué son parcours à New York.

00:02:17, il y a 28 minutes