Premiers pas de l'homme sur la lune, séparation des Beatles, démission de Charles de Gaulle, naissance du Boeing 747... Historique à plus d'un titre, l'année 1969 est également une année charnière dans le monde du tennis : c'est la première année totalement "Open", après la réunion enfin proclamée des joueurs amateurs et professionnels, par un décret signé le 30 mars 1968 à Paris. Deux mois avant Roland-Garros, qui a été le premier tournoi du Grand Chelem Open de l'histoire.

Acte I : Open d'Australie 1969

Les Internationaux d'Australie 1969, disputés du 20 au 27 janvier à Brisbane – et désormais appelés Open d'Australie -, sont donc les derniers. Et c'est peu dire que l'ambiance n'y est pas au beau fixe. Les professionnels comme Rod Laver, passé pro en 1962 quelques semaines après avoir signé son premier Grand Chelem - le deuxième de l'histoire chez les hommes après celui de Donald Budge en 1938, son année de naissance -, n'y sont pas les bienvenus.

Laver, pourtant, est heureux de retrouver "son" tournoi, après sept ans d'absence forcée. Entre-temps, il a manqué 21 tournois du Grand Chelem et l'occasion de se forger un palmarès qui constituerait peut-être encore un record aujourd'hui. Il s'est néanmoins taillé une expérience tennistique inégalable. Ainsi qu'un corps d'athlète. Son bras gauche surdéveloppé, pour une taille relativement modeste (1,73 m), lui vaut souvent d'être comparé à Popeye ou à Rocky Marciano, le légendaire boxeur américain justement décédé lors de cette même année 1969.

Mais le retour des professionnels est jugé d'un œil mauvais par une frange de dirigeants australiens très traditionnalistes, héritage d'une guerre de l'Open dont on ne mesure pas, aujourd'hui, à quel point elle fut âpre et tendue. Ce premier Open d'Australie se dispute dans une ambiance délétère et des conditions indignes, avec des courts (en gazon) mal entretenus, des vestiaires délabrés et même un quart de finale (entre Ray Ruffels et Bill Bowrey) disputé sans juge de ligne...

Bombardé tête de série n°1, Laver, dont le caractère tranquille et conciliant s'accomode de beaucoup de choses, n'est lui-même pas servi par les conditions, ni par le sort. En huitième de finale (en réalité, son 2e tour), il hérite de Roy Emerson, bête noire de ses débuts. Entamé tardivement, le match s'achève après minuit, sur une victoire étriquée de Laver en quatre sets 6-2, 6-4, 3-6, 9-7 (le tie-break n'existe pas encore). Et encore, Emerson a servi pour le gain du 4e set...

Le soir, Laver n'ira pas pas boire une bière avec sa victime, comme c'est d'usage à l'époque. Il doit revenir dans l'arène à peine dix heures plus tard pour affronter en quart un autre compatriote, Fred Stolle, dans un match disputé sous 38 degrés à l'ombre. Les organisateurs n'ont pas prévu d'eau fraîche... Heureusement, "Rocket" s'en sort en trois sets set (6-4, 18-16, 6-4).

Sa demi-finale contre Tony Roche, un (autre) jeune Australien de sept ans son cadet, gaucher comme lui, et qui vient de le battre en finale à Sydney, sera probablement le match le plus difficile de son année de gloire. Et sans doute l'un des plux beaux. Certains observateurs vont même le qualifier de plus beau match des années 60 !

Disputé, là encore, sous une canicule infernale doublée d'un taux d'humidité insupportable, le match va s'étaler sur cinq sets et plus de 4h30. Dans un premier temps, il semble devoir tomber plus rapidement dans l'escarcelle du gaucher de Rockhampton qui se détache deux sets à rien (7-5, 22-20). Mais le futur entraîneur de Lendl et Federer, qui a servi deux fois pour le gain du 2e set (à 8-7 et... 19-18), n'abdique pas et revient au score, alors que Laver essuie un gros coup de barre au creux du 4e set.

Il a eu la lucidité de se préserver pour un 5e set dans lequel il va lui falloir, aussi, un coup de pouce arbitral pour faire la différence. A 4-3, 15-30 en sa faveur (service Roche), il expédie un retour de revers qu'à peu près tout le monde semble avoir vu faute, sauf le juge de ligne. Dans la foulée, il réussit le break fatal et s'impose 7-5, 22-20, 9-11, 1-6, 6-3.

"Ce point a clairement consitué le tournant du match. Si la décision du juge de ligne avait été différente, ma quête du Grand Chelem aurait pu s'arrêter là", a écrit dans son autobiographie Rod Laver, dont la finale contre l'Espagnol Andres Gimeno ne sera en revanche qu'une formalité (6-3, 6-4, 7-5).

A peine accompli ce premier travail d'Hercule, Laver appelle aussitôt son épouse, Mary, restée dans leur résidence en Californie, qui lui apprend une autre bonne nouvelle : elle est enceinte de leur premier enfant. Le terme de la grossesse est prévue pour le 7 septembre 1969. Le jour de la finale de l'US Open...

Acte II : Roland-Garros 1969

En débarquant à Roland-Garros quatre mois plus tard, Rod Laver est confiant, mais sans plus. La terre battue est la surface qu'il apprivoise le moins facilement, par manque d'habitude. D'ailleurs, son seul tournoi préparatoire disputé (par poules) sur terre battue, à Amsterdam, s'est soldé par deux défaites, contre Andres Gimeno et contre Tony Roche.

Lors de son 2e tour contre son compatriote Dick Crealy, Laver a un autre problème : sa capacité à produire du lift, assez révolutionnaire pour l'époque – notamment côté revers -, ne lui est pas d'un grand recours face à cet adversaire de 24 ans qui mesure près de 2 m et qui n'est pas gêné plus que cela par la hauteur du rebond.

Surpris par cette équation inconnue, Laver se retrouve mené deux sets à rien par le futur finaliste de l'Open d'Australie 1970. Il vient de remporter le 3e set quand le match est interrompu par la nuit. Le lendemain matin, il reprend pied au plancher, au contraire de son adversaire qui n'a pas voulu s'entraîner pour ne pas pas perdre ses sensations de la veille. Crealy résiste tout de même jusqu'à 4-4 au 5e avant de perdre son service sur une énorme faute à la volée, et le match 3-6, 7-9, 6-2, 6-2, 6-4.

Ce sera la seule véritable alerte pour Laver dans cette quinzaine parisienne qu'il éclabousse ensuite de son talent, même s'il perd le 1er set contre Andres Gimeno en quart puis contre le Néerlandais Tom Okker en demie. En finale, en revanche, il dispute l'un des meilleurs matches de sa carrière pour prendre une revanche éclatante face à son compatriote Ken Rosewall (6-4, 6-3, 6-4), qui l'avait battu un an plus tôt au même stade.

Le voilà avec les deux premières levées majeures de la saison en poche. Désormais, c'est clair : le Grand Chelem est l'objectif...

Roland-Garros 1969 : Rod Laver après sa victoire en finale contre Ken Rosewall. Crédit: Getty Images

Acte III : Wimbledon 69

Comme en Australie et à Roland-Garros, Rod Laver arrive à Wimbledon sur une défaite : il vient d'être battu en finale du Queen's par John Newcombe, la dernière pépite du tennis australien.

Il en faut plus, toutefois, pour troubler la tranquille sérénité de Laver qui est venu en Angleterre accompagné de son épouse, dont le ventre s'est désormais bien arrondi. La présence de cette dernière l'apaise, tout comme le fait de mener, en dehors des matches, une vie domestique normale dans une maison de location au cœur du quartier tranquille de Wimbledon, loin du tumulte des hôtels.

Une nouvelle fois, cependant, le génial rouquin se retrouve mené deux sets à rien au 2e tour par l'Indien Premjit Lall. Mais sa réaction est terrible : à partir de 3-3 au 3e set, il aligne 15 jeux pour s'imposer 3-6, 4-6, 6-3, 6-0, 6-0.

Mais ce n'est pas pour autant son match le plus difficile de la quinzaine. En huitième, Rod doit livrer un autre match en cinq sets contre l'Américain Stan Smith, qu'il vient pourtant de battre facilement à Paris. Sur gazon, c'est une autre histoire. Cette fois, c'est à son tour de se faire remonter deux sets d'avance par le futur concepteur des célèbres chaussures. S'il n'est pas loin de se faire breaker au début du 5e set, Laver s'en sort finalement 6-4, 6-2, 7-9, 3-6, 6-3.

En demi-finale, il affronte l'Américain Arthur Ashe, peut-être la principale superstar du jeu à l'époque. Son parcours inspirant et son éloquence facile lui valent en tout cas une médiatisation supérieure à celle de Laver, dont la discrétion est aussi légendaire que le talent. Elle se reflète, d'ailleurs, jusque dans son langage corporel sur le court, qui lui a valu un jour d'être comparé à un "cacatoès somnolent" par le New York Times !

Mais ce flegme est aussi sa plus grande force. Il lui permet de ne jamais vaciller face aux éléments contraires, comme au terme de ce 1er set survolé 6-2 par un Ashe déchaîné. Sans s'affoler, Laver change de tactique, se met à jouer davantage le coup droit adverse, sécurise un peu plus ses frappes... Et finit par prendre le dessus sur la durée, s'imposant 2-6, 6-2, 9-7, 6-0.

En finale, Rod Laver retrouve John Newcombe pour un match qui va devenir, grâce à une première diffusion en mondovision via satellite, le plus regardé de l'histoire. Le triple vainqueur du tournoi en 1961, 62 et 68 (il n'a en réalité plus perdu à Wimbledon depuis la finale 1960, puisqu'il était absent enre 1963 et 1968) s'attend surtout à un match diffile. Il le sera.

Soleil et tribunes bondées : la finale de Wimbledon 1969 entre Rod Laver et John Necwombe. Crédit: Imago

A un set partout, Laver se retrouve en effet en gros danger lorsqu'il est mené 4-1 au 3e set par son compatriote. Il pioche alors dans son inépuisable arsenal un nouveau tour de passe-passe, sous la forme d'un somptueux petit passing de revers court croisé qui prend son rival à contre-pied et lui permet de débreaker dans la foulée.

Cette année-là, à Wimbledon, Laver, l'attaquant forcené, impressionne peut-être plus encore par sa vitesse, sa couverture de terrain et ses prodiges en défense. Il finit par écœurer Newcombe et s'imposer 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.

Infaillible mentalement, Rod Laver ? Pas si vite... Le soir, il est tellement stressé à l'idée de devoir faire son discours lors du traditionnel bal des champions qu'il va noyer son appréhension dans le champagne. Le lendemain matin, alors que les journalistes assaillent son domicile, son épouse est obligée de leur faire croire qu'il est sorti. En réalité, Laver est au lit, aux prises avec une bonne gueule de bois.

Acte IV : US Open 1969

Il n'empêche que tennistiquement, Rod Laver est au sommet de son art. Il est libéré, aussi, de cette douleur au coude qui a pu le gêner régulièrement par le passé. Lorsqu'arrive l'US Open, il vient de fêter ses 31 ans (le 9 août), mais il est plus fort que jamais : cette fois, il débarque à Forest-Hills invaincu, restant sur une série de 23 victoires depuis sa défaite au Queen's.

Rod Laver a une pression immense sur les épaules, il le sait et il a d'ailleurs fait ce qu'il faut pour se préserver de l'agitation ambiante. Plutôt que de loger à l'hôtel au cœur de Manhattan, il s'est retiré dans l'East Side dans un appartement tranquille que lui a prêté un célèbre ami, l'acteur américain Charlton Heston.

Et puis, Laver a un moyen très simple de se changer les idées : il pense à sa femme, dont l'accouchement est désormais imminent, et qui a dû rester en Californie. La famille, pour Rod Laver, passe au-dessus de tout.

Sur le gazon du West Side Tennis Club, l'ancien élève de Charlie Hollis puis de Harry Hopman ne connaît cette fois aucun souci en première semaine. Les ennuis arrivent en huitième face à l'Américain Dennis Ralston, qui mène deux sets à un, follement soutenu par les 10 000 spectateurs attirés par l'odeur du sang.

Lors de la pause de 10 minutes accordée à la fin du 3e set, Rod Laver est coaché dans les vestiaires par ses compatriotes Roy Emerson (son futur adversaire en quarts !) et Fred Stolle, qui lui conseillent de lancer un peu plus haut sa balle au service, attendu que nombre de ses premières balles échouent dans le filet. A l'époque, les "toilet break" ne font pas scandale, et le coaching improvisé non plus !

N'empêche que le conseil produit son effet. A son retour, Laver retrouve son calme et son tennis pour l'emporter 6-4, 4-6, 4-6, 6-2, 6-3.

Rod Laver en 1969. Crédit: Getty Images

Le voilà en quart, et il n'est pas au bout de ses émotions. Un déluge s'abat alors sur New York, noyé sous les eaux pendant deux jours. Les courts sont impraticables. Laver, comme tout le monde, doit s'entretenir en indoor.

Voilà qui lui casse un peu son rythme. Son quart de finale contre Roy Emerson est un enfer. Le court est en lambeaux, les balles sont gorgées d'eau, Rod Laver ne sent absolument rien. Il est mené un set, un break par l'homme face au auquel il avait parachevé son premier Grand Chelem en 1962, en finale du même tournoi.

Une nouvelle fois, "Rocket" va s'en sortir grâce à son inégalable capacité à garder la tête froide dans les moments chauds. Il se retranche derrière des choses simples, respirer, regarder la balle, soigner son pourcentage de premières... Et finit par s'en sortir in extremis, 4/6, 8/6, 13-11, 6-4. Non sans avoir peut-être encore bénéficié d'un petit coup de pouce arbitral à la fin du 3e set, lorsqu'Emerson, sur une balle de 12-12 en sa faveur, a placé un passing de coup droit qu'il avait vu bon, mais que le juge de ligne a annoncé faute.

En demi-finale, Rod Laver retrouve Arthur Ashe, pour un match qu'il va boucler en trois sets (8-6, 6-3, 14-12) mais non sans difficultés. L'Américain a en effet servi pour le 1er set à 5-4, puis mené 3-0 au 3e avant que la partie ne soit interrompue par la nuit à 12-12.

Le soir, Laver surmonte une nouvelle fois son stress en descendant quelques bières (une autre époque, on vous dit !). Et le lendemain, il concluera très vite l'affaire en breakant dès la reprise. Le voilà en finale. Pour l'histoire....

Pour le match le plus important de sa carrière, Rod Laver retrouve Tony Roche, qu'il considère comme son plus grand rival cette année-là. Roche le gêne particulièrement parce qu'il est gaucher, comme lui, et qu'ils sont rarissimes à ce moment-là sur le circuit. De fait, en cette saison 1969, Roche l'a battu cinq fois en neuf confrontations. Malheureusement pour lui, pas quand ça comptait le plus.

La finale a été décalée au lundi 8 septembre, en raison de la pluie. Ce jour là, d'ailleurs, il pleut, encore et encore. Sauve qui peut, les organisateurs ont dépêché un hélicoptère pour sécher au plus vite un court qui ressemble plus à un champ de mines qu'à un terrain de tennis. Devant une assistance faiblarde (4 000 spectateurs), ce match va se dérouler dans des conditions indignes de son contexte. "Jamais un match ne serait lancé dans des conditions pareilles aujourd'hui", ainsi que le fera remarquer Rod Laver.

Habitué à jouer dans des conditions ubuesques au gré de tournées professionnelles parfois baroques, ce dernier ne s'en laisse pas compter. Prévoyant, il a demandé au juge-arbitre la possibilité d'utiliser des chaussures à crampons, quitte à labourer définitivement le terrain. Au point où on en est, l'officiel a accepté. Roche, lui, préfère s'entenir à des chaussures classiques, parce qu'il ne veut pas prendre le risque d'aggraver une douleur à la cuisse apparue lors de sa demi-finale victorieuse contre Newcombe.

Laver, toutefois, ne débute pas le match avec ses crampons. Il ne choisit de les enfiler qu'après avoir été débreaké alors qu'il servait pour le 1er set à 5-3. L'effet n'est pas immédiat, bien au contraire. Avec les crampons, il glisse moins, même pas du tout, ce qui est tout de même un handicap par moments. Et nécessite, à tout le moins, un temps d'adaptation.

C'est toutefois à cause de son service, étonnamment défaillant (cinq double-fautes), qu'il finit par concéder le 1er set 9-7, avant d'être mis en demeure de sauver une balle de break dès le début du 2e set. Sur le visage de Rod Laver, pas le moindre signe de tracas. Un calme impressionnant, comme toujours. Il sauve cette balle de break d'un service gagnant sur deuxième balle.

Pour l'Australien, le tournant du match se situe là. Car, derrière, il se met à élever considérablement son niveau de jeu, remportant les deux sets suivants 6-1, 6-2. Une nouvelle interruption pluvieuse d'environ une demi-heure ne le freinera pas dans son élan. En 1h53, sur un dernier passing de coup droit adverse hors limites, Rod Laver s'impose 5-7, 6-1, 6-2, 6-2 et parachève son chef-d'œuvre.

A jamais dans la légende

Il vient de signer le premier Grand Chelem de l'ère Open, le sixième de l'histoire si l'on rajoute le sien (déjà) en 1962, celui de Donald Budge en 1938, de Maureen Connolly en 1953, du double messieurs Franck Segdman/Ken McGregor en 1951 et de la Brésilienne Maria Bueno en double dames en 1960, avec deux partenaires différentes.

Rod Laver jette alors très haut sa raquette dans le ciel et, dans un rare moment de lâcher-prise, se laisser aller à un geste assez inhabituel. "Dans mon euphorie, j'ai oublié ma dignité et j'ai sauté par-dessus le filet, ce que j'ai regretté aussitôt, explique-t-il dans son autobiographie. Je l'avais déjà fait en 1957 après avoir remporté ma première victoire sur un top joueur. Mais j'avais heurté le filet et je m'étais écrabouillé au sol. J'aurais dû retenir la leçon : ça ne se fait pas d'afficher sa joie au nez de son adversaire."

Vu l'immensité de l'exploit qu'il vient de signer, il sera, qu'il se rassure, tout pardonné. S'il a parfois souffert, on l'a vu, durant sa campagne glorieuse, il se sera montré impressionnant dans les moments importants, avec deux petits sets abandonnés en tout lors des finales.

Le timide et placide Rod Laver, ce "cacatoès somnolent", s'est définitivement transformé en une machine de guerre aussitôt qu'il pose les pieds sur un terrain de tennis : cette année-là, en 1969, il a remporté un total de 18 titres, signant un bilan de 106 victoires pour 14 défaites (tournois pros compris). Pharamineux.

Son Grand Chelem, même s'il faut en tempérer légèrement la portée en rappelant qu'il a été acquis à une époque ou trois des quatre tournois majeurs se jouaient sur sa surface favorite (le gazon), lui a valu de gagner 124 000 dollars de prize-money, plus 50 000 dollars de revenus hors-terrain grâce à l'acton habile de son agent, Marc McCormack, le fondateur d'IMG.

Au soir de la finale de l'US Open, un journaliste sera toutefois obligé de le dépanner de quelques pièces pour qu'il puisse appeler sa femme. Toujours aucun signe d'accouchement. Rick Laver naîtra finalement trois semaines après le terme, le 27 septembre, à Newport. Ce jour-là, Rod Laver était, paraît-il, plus nerveux qu'il ne l'a jamais été durant toute son année 1969.

