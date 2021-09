Tennis

"Happy Birthday Mister Monfils" : quand le court Armstrong chante pour les 35 ans de Gaël

US OPEN - Gaël Monfils a le public de Flushing Meadows dans la poche. Si vous en doutez encore, regardez cette séquence suite à sa qualification pour le 3e tour face à Steve Johnson : le court Louis-Armstrong s'est mis à chanter "Joyeux anniversaire" au Français qui a fêté ses 35 ans le 1er septembre. Son cadeau : être le dernier Tricolore en lice à New York, où il se sent comme chez lui.

00:02:27, il y a 29 minutes