Tennis

Henin: "Grand Chelem et records bientôt à lui, Djokovic sera peut-être impossible à aller chercher"

US OPEN - Novak Djokovic s'apprête à vivre un tournoi US exceptionnel, et le monde du tennis avec lui, en tentant le Grand Chelem calendaire, ce qui n'a plus été réalisé depuis 50 ans. Pour notre consultante Justine Henin, le Serbe déploie une force et un mental incroyable pour parvenir à ses fins, dans une époque où le tennis masculin est à son apogée ce qui rendrait l'exploit plus dingue encore.

00:05:03, il y a 19 minutes