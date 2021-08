Tennis

"Si l'écart se réduit avec Djokovic en Grand Chelem, il manque encore la conviction absolue à la nouvelle génération"

US OPEN - A Flushing Meadows, cette année plus encore, il y aura Novak Djokovic et les autres. Les joueurs susceptibles de battre le Serbe en trois sets gagnants sont peu nombreux, ils se rapprochent de l'exploit un peu plus à chaque tournoi majeur. Mais pour notre consultante Justine Henin, il manque encore le fameux déclic mental aux Zverev, Medvedev ou Tsitsipas entre autres pour y parvenir.

00:03:41, il y a 2 heures