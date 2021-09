Tennis

La vista de Fernandez, le toucher de Raducanu et un régal pour les yeux : le Top 5 points de ces dames à l'US Open

US OPEN 2021 - Avant de refermer la page féminine de cet US Open historique à tout point de vue, voici en vidéo un florilège des plus beaux points de cette édition 2021 avec des coups somptueux signés Raducanu, Sakkari, Fernandez et Pavlyuchenkova. Dans quel ordre ? A vous de le découvrir.

00:02:29, il y a une heure