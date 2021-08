Tennis

Le vice-champion olympique au tapis : Khachanov sorti par Harris

US OPEN 2021 - C'était le plus beau match de ce début de journée à New York. Karen Kachanov, vice-champion olympique à Tokyo, a été éliminé après un énorme combat en cinq manches face à Lloyd Harris. Déjà tombeur de Rafael Nadal à Washington, le Sud-africain était clairement l'un des joueurs à éviter en ce début de tournoi. Il s'est imposé en cinq sets (6-4, 1-6, 4-6, 6-3, 6-2).

