Tennis

Mladenovic - Rakhimova : Le résumé

US OPEN 2021 - Kristina Mladenovic, 58e joueuse mondiale, a été éliminée dès le 1er tour, battue 2-6, 6-2, 6-3 par la Russe Kamilla Rakhimova (134e), lundi à New York. La Française avait pourtant face à elle une adversaire, luck loser, issue des qualifications, plus modeste que la Britannique Johanna Konta (47e), blessée et qui avait dû déclarer forfait juste avant leur match.

00:02:55, il y a une heure