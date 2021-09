Et à la fin, c'est Novak Djokovic qui gagne. Cette saison au meilleur des cinq sets, quels que soient les scénarios, les événements extérieurs, le numéro 1 mondial trouve toujours le moyen de l'emporter. Vendredi, dans la seconde demi-finale de l'US Open qui l'opposait à l'homme en forme du moment, le champion olympique Alexander Zverev, il n'a pas toujours plané sur les débats mais a fini par l'emporter en cinq sets (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2) et 3h35 de jeu sous les projecteurs du court Arthur Ashe. Le Serbe a ainsi gagné le droit de jouer dimanche face à Daniil Medvedev pour un 21e Majeur et surtout le premier Grand Chelem depuis Rod Laver en 1969.

Il avait prévenu : il était prêt à tout, même à "jouer 5 sets et 5 heures" pour poursuivre son rêve. Novak Djokovic n'aura dû passer qu'un peu plus de trois heures et demie à batailler, mais Alexander Zverev l'a bien poussé au bout du format long. Le problème pour l'Allemand réside dans le fait que le numéro 1 mondial maîtrise à merveille cette distance et qu'il a été capable de placer un ultime coup d'accélérateur au moment décisif. Dans un match où il aura pourtant connu des hauts et des bas, le champion serbe a su, comme à son habitude, élever son niveau quand il en a eu le plus besoin.

Pourtant, Zverev a bien montré ce vendredi qu'il avait passé un cap fondamental dans sa carrière. S'il a vu sa série de 16 victoires d'affilée (dont deux titres aux Jeux et à Cincinnati) s'interrompre, il a vendu chèrement sa peau jusqu'au dernier point. En témoigne ce débreak en forme de baroud d'honneur alors qu'il était irrémédiablement distancé dans l'ultime acte à 5-1. L'Allemand est d'ailleurs entré dans la partie fort de cette nouvelle confiance en lui, se montrant régulièrement supérieur dans la bataille du fond pour aller chercher le premier set 6 jeux à 4, sans qu'il n'y ait grand-chose à redire.

