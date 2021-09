Tennis

US OPen - Oscar Otte attaque son huitième contre Matteo Berrettini par une cascade

US OPEN 2021 - Oscar Otte est la surprise des huitièmes de finale de Flushing Meadows. L'Allemand joue l'Italien Matteo Berrettini, n°8 mondial. En début de rencontre, sur un duel au filet, Otte n'arrive pas à contrôler sa course et finit de l'autre côté du terrain. L'Allemand n'a rien. Revivez en vidéo cette cascade.

