Tennis

US OPEN - Paire et Kyrgios, des bad boys ? "Connors et McEnroe étaient bien pires"

US OPEN 2021 - Au 1er tour, Flushing Meadows a perdu les deux trublions les plus exclamatifs du circuit que sont Benoît Paire et Nick Kyrgios. Leur tempérament sulfureux peut amener à les voir comme des "bad boys", pourtant le circuit en a vu d'autres. Jean-Paul Loth et Georges Goven reviennent pour nous sur d'autres figures du tennis, capables de faire bien pire à côté d'eux. (Réal: Seb.Petit)

00:04:30, il y a une heure