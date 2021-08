Tennis

Premier tour de l'US Open, Halep élimine Giorgi : le résumé du match

US OPEN 2021 - Pour son premier tour, Simona Halep n'a pas eu le droit à une rencontre facile. La numéro 12 mondiale s'est imposée en deux sets 6-4, 7-6 (7/3) face à l'Italienne Camila Giorgi. Après trois mois d'absence à cause d'une déchirure au mollet, la Roumaine s'offre un joli succès. Revivez les moments forts du match entre Halep et Giorgi.

00:02:55, il y a 2 heures