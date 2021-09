Parce qu'il y a, pour la première fois, une qualifiée en demi-finales

Et cet honneur reviendra donc à Emma Raducanu qui, non contente de traverser le tableau comme un ouragan (toujours aucun set concédé depuis le début de son périple), est aussi devenue la première qualifiée de l'histoire à se hisser en demi-finales de l'US Open.

Un fait rarissime qui a connu seulement trois précédents dans les autres Grands Chelems : l'Australienne Christine Dorey lors de l'Open d'Australie 1978, l'Américaine Alexandra Stevenson lors de Wimbledon 1999, et l'Argentine Nadia Podoroska lors de Roland Garros 2020.

Classée 150e mondiale, Raducanu, qui dispute seulement son deuxième Grand Chelem à 18 ans, est par ailleurs la deuxième joueuse la plus mal classée à atteindre le dernier carré à New York, après Kim Clijsters qui n'était pas classée en 2009. Mais la Belge avait été n°1 mondiale…

Parce que ce fut aussi la fête aux qualifiés chez les hommes

Dans le tableau masculin, trois joueurs issus des qualifications se sont hissés en huitièmes de finale : Les Allemands Oscar Otte et Peter Gojowczyk ainsi que le Néerlandais Botic Van de Zandschulp. C'est seulement la quatrième fois que l'on retrouve autant de qualifiés à la fête dans un tournoi majeur (après Wimbledon 1985 et 1992, ainsi que Roland-Garros 1995).

Le dernier nommé a poussé le bouchon jusqu'en quarts de finale, égalant ainsi les performances de Nicolas Escudé en 1999 et de Gilles Müller en 2008.

Parce qu'il y aura, pour la première fois, un Canadien en demi-finales

Retrouver des joueurs canadiens dans les derniers tours des Grands Chelems, cela commence à devenir monnaie courante, à l'instar de Denis Shapovalov, demi-finaliste à Wimbledon. Mais ça n'était encore jamais arrivé à l'US Open, dans toute l'histoire du tournoi. Une barrière qu'a donc fait tomber Felix Auger-Aliassime, lequel se retrouvera ainsi pour la première fois de sa carrière, à 21 ans, dans le dernier carré d'un tournoi majeur. Ce sera face à Daniil Medvedev.

Plus que jamais, le Canada, qui a également placé deux représentantes (Leylah Fernandez et Bianca Andreescu) en deuxième semaine pour la première fois à l'US Open, a le vent en poupe. Tout comme la Grèce, puisque Maria Sakkari est pour sa part devenue la première joueuse hellène à se hisser dans le dernier carré. C'était déjà le cas à Roland-Garros.

Parce qu'il y aura deux teenagers en demi-finales du simple dames

Si Emma Raducanu (18 ans et 9 mois) et Leylah Fernandez (19 ans tout juste) viennent à se retrouver en finale samedi, elles deviendront les premières "teenagers" à s'affronter pour le titre à New York depuis 1999 et un duel entre Serena Williams et Martina Hingis (qui avaient alors respectivement 17 ans et 18 ans plus 11 mois).

En attendant, leur "simple" présence en demie est déjà une belle référence. C'est en effet la première fois que l'on retrouve deux "teenagers" dans le dernier carré de l'US Open depuis 2009, avec Yanina Wickmayer (19 ans et 10 mois) et Caroline Wozniacki (19 ans et 2 mois).

Pour trouver trace d'une joueuse plus jeune que Raducanu en demi-finales à New York, il faut remonter à Maria Sharapova en 2005 (18 ans et 4 mois).

Parce qu'on a aussi battu quelques records de précocité chez les hommes

Rappelons que Carlos Alcaraz est devenu pour sa part, à 18 ans et 4 mois, le plus jeune joueur à atteindre les quarts de finales de l'US Open, c'est-à-dire depuis 1968. Tout Grands Chelems confondus, il faut remonter à Michael Chang à Roland-Garros en 1990 pour trouver trace d'un joueur plus jeune en quart de finale : l'Américain avait alors trois semaines de moins que lui.

Tombeur de Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz est également devenu le plus jeune joueur à avoir éliminé un top 3 mondial en Grand Chelem depuis Pete Sampras, vainqueur de Mats Wilander à l'US Open 1989, à 18 ans et quelques jours.

En âge cumulé, le quart de finale entre Alcaraz est Felix Auger-Aliassime (39,45 ans) est par ailleurs devenu la plus jeune confrontation à ce stade (ou mieux) de l'US Open depuis la finale entre Pete Sampras et Andre Agassi en 1990 (39,44 ans).

Parce qu'on a, par ailleurs, battu des records de durée chez les femmes

Fait incroyable : dès le premier jour du tournoi, deux matches du simple dames ont établi presque simultanément le record du match féminin le plus long à l'US Open : en 3h40, Elise Mertens a battu Rebeca Peterson 3-6, 7-6(5), 7-6(5) et une autre Rebeka, Masarova de son nom, a sorti Ana Bogdan 6-7(9), 7-6(2), 7-6(9).

Le précédent record datait de 2017 avec un duel de 3h33 entre Shelby Rogers et Daria Gavrilova. Une marque qu'a également failli dépasser le huitième de finale entre Maria Sakkari et Bianca Andreescu (3h30). Ces dernières se sont "consolées" en établissant le record du match féminin achevé le plus tardivement à New York (2h14 du matin), sur la victoire de la Grecque.

Parce qu'on a rarement vu autant de marathons et de "remontada" chez les hommes

Avant les demi-finales messieurs, cet US Open a déjà produit 33 matches en 5 sets. Encore deux marathons et cette édition égalera celle de 1983, qui avait établi le record du genre en Grand Chelem, avec 35 matches en 5 sets. Mais attention : il ne reste désormais plus que trois matches à jouer...

Notons par ailleurs que 10 de ces matches en cinq sets se sont soldés par la victoire d'un joueur qui avait été mené deux sets à rien. Un record (pour l'instant) égalé à l'US Open, après les éditions 1974 et 2012. L'Open d'Australie 2002 reste la référence absolue dans ce domaine, avec 14 "remontada".

