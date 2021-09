Tennis

Sans trembler, Sabalenka passe au troisième tour : le résumé du match

US OPEN 2021 - La numéro 2 au classement WTA n'a pas eu de soucis face à Zidansek. Lors de second tour de Grand Chelem, Aryna Sabalenka élimine son adversaire en deux sets (6-3, 6-1). Au prochain tour, la Biélorusse affronte Danielle Collins. Revivez les meilleurs moments entre Sabalenka et Zidansek.

00:02:13, il y a 30 minutes