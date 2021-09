Tennis

Simple messieurs - 1er tour - Djokovic - Rune : Le résumé

US OPEN 2021 - Novak Djokovic, en quête d'un Grand Chelem calendaire historique à l'US Open, s'est qualifié pour le 2e tour, en battant le jeune Danois Holger Rune (145e), qui a réussi à lui prendre un set 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1, mardi à New York. Le N.1 mondial n'imaginait certainement pas que son entrée en matière prendrait plus de trois manches et plus de deux heures, face au 145e mondial.

00:02:53, il y a 2 heures