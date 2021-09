Tennis

US Open 2021 - Stefanos Tsitsipas - Adrian Mannarino : Le résumé

US OPEN 2021 - Stefanos Tsitsipas, 3e mondial, s'est qualifié pour le 3e tour de l'US Open en battant le Français Adrian Mannarino (6-3, 6-4, 6-7, 6-0), mais s'est fait huer par le public pour un long aller-retour au vestiaire, mercredi à New York. Revivez les meilleurs moments de US Open à travers les résumés des matchs en vidéo.

00:02:49, il y a 24 minutes