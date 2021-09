Après un très bon premier set, cette demi-finale se trainait gentiment depuis une grosse heure. Puis, soudainement, elle a basculé dans une autre dimension. Nous sommes à une manche partout, 5-4 Djokovic. Zverev est au service et en grande difficulté. 0-40, il fait face à trois balles de break qui sont autant de balles de set. Il bénéficie d'un premier sursis sur une faute de coup droit du numéro un mondial. 15-40. Cette séquence commence là.

15-40 : Le point de mutants

C'est à n'en pas douter l'échange du match et, compte tenu de son importance, puisqu'il s'agit d'une balle de set, un des points de la quinzaine. 53 coups de raquette. 53. Et Gilles Simon n'est même pas impliqué dans cette affaire.

Aux alentours du 40e coup, Novak Djokovic semble en mesure de prendre le dessus. Profitant d'une balle un peu courte, il met Zverev en difficulté. Mais l'Allemand parvient à redresser la situation et, après un bon revers croisé, il voit l'ouverture : il décoche alors un énorme coup droit décroisé qui met fin à ce dialogue intense. Le public du Arthur-Ashe est debout. Zverev, lui, termine les mains sur les cuisses. L'effort produit a été violent et, surtout, il sait qu'il n'est pas encore sorti d'affaire.

30-40 : Pas de Djokosmash

Zverev est contraint de servir une deuxième balle périlleuse après un tel effort. Il prend un risque sur le T. Son service est remarquable, mais Djokovic n'est pas le meilleur relanceur du monde pour rien. Toutefois, c'est bien Zverev qui prend le premier la main.

Malheureusement pour lui, il raccourcit au 11e coup de raquette. Erreur fatale. Novak Djokovic se jette sur l'occasion et sur sa proie en avançant. Tout le stade retient son souffle au moment où il doit jouer un smash mais le chasseur de Grand Chelem ne flanche pas. Il tient ce troisième set et, à coup sûr, le dénouement de celui-ci restera comme un des grands moments de cet US Open 2021.

