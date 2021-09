Tennis

Une grande bagarre plus qu'un immense match : Djokovic a fini par faire plier Zverev

US OPEN 2021 - Novak Djokovic, vainqueur au forceps d'Alexander Zverev vendredi à New York, s'est ouvert les portes d'un Grand Chelem sur l'année historique, en se qualifiant pour la finale de l'US Open. Le numéro un mondial s'est imposé en cinq sets, 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2. Voilà donc "Nole" plus qu'à une marche de réussir un exploit monumental.

00:03:00, il y a 2 heures