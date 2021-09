Step by step. Après un premier huitième de finale en Grand Chelem à l’US Open 2020, un autre huitième à Melbourne en début de saison, puis un quart à Wimbledon il y a deux mois, Félix Auger-Aliassime [12] a une nouvelle fois franchi un palier dans sa jeune carrière, en se qualifiant pour sa première demi-finale d’un Majeur, à Flushing Meadows. Mais face à lui, se dresse un mur russe habitué aux fins de tableau, Daniil Medvedev [2], toujours en quête d’un premier sacre en Grand Chelem.

Son ascension progressive vers les sommets, le Canadien ne la doit en rien au hasard, tant il a trimé avant d’atteindre les hautes sphères qu’on lui promet depuis la découverte de son fantastique potentiel. Et si cet US Open 2021 fait la part belle aux révélations, telles qu'Emma Raducanu (18 ans), Leylah Fernandez (19 ans) ou Carlos Alcaraz (18 ans), il paraît indispensable de rappeler que la perle de Montréal n’a encore que 21 ans.

Soit trois années de plus que le prodige espagnol, dernier cité, qui lui ont permis de se familiariser avec le circuit ATP, et certainement d’acquérir davantage de garanties physiques que son adversaire en quarts, contraint de déclarer forfait sur une gêne musculaire . Au prochain tour, le défi qui attend FAA ira bien au-delà de la dimension physique. Il faudra être costaud dans la tête et ne laisser passer aucune opportunité.

Une seule confrontation (serrée) en 2018

Certes, sur le papier, Daniil Medvedev semble avoir devant lui un chemin tout tracé vers ses retrouvailles avec Novak Djokovic (qui devra tout de même s’affranchir d’Alexander Zverev), contre qui il avait abandonné tout espoir de titre, en finale de l’Open d’Australie en début de saison. Certes, le Russe n’a cédé qu’un seul set depuis le début du tournoi. Et certes, il a passé cinq heures de moins que Félix Auger-Aliassime sur le court (9h47 contre 14h40).

Mais dans cet US Open plus que jamais révélateur de talents, le Canadien a l’opportunité de s’inscrire dans ce lot de surprises. Lors de leur unique confrontation, sur surface dure, au Masters 1000 du Canada en 2018, le local, alors âgé de 17 ans et nouvel arrivant dans le top 100, avait poussé l’actuel numéro 2 mondial dans ses retranchements, en forçant un tie-break au troisième set, remporté 9-7 par Medvedev (3-6, 6-4, 7-6 au final).

“On était tous les deux des joueurs différents à l’époque”, a reconnu Auger-Aliassime, en conférence de presse à New York. Depuis ce duel, le Russe a en effet décoré son palmarès de 11 titres, là où FAA est toujours à la recherche d’un premier trophée, après huit finales perdues. Pour parvenir au déclic, il a donc décidé, avec son entraîneur Frédéric Fontang, de , a reconnu Auger-Aliassime, en conférence de presse à New York. Depuis ce duel, le Russe a en effet décoré son palmarès de 11 titres, là où FAA est toujours à la recherche d’un premier trophée, après huit finales perdues. Pour parvenir au déclic, il a donc décidé, avec son entraîneur Frédéric Fontang, de solliciter, il y a quelques mois, les services de Toni Nadal, ancien coach de son neveu de légende, Rafael.

Le coup de pouce de Toni Nadal

“Nous essayons de construire une mentalité de champion : être humble dans le présent, pas trop inquiet pour le futur et pas trop frustré par le passé, a expliqué l’entraîneur espagnol J'espère que prochainement, on sera proche de cet équilibre.” En tout cas, les quarts de son protégé à Wimbledon et à Cincinnati, ainsi que son parcours dans cet US Open lui donnent pour l’instant raison. a expliqué l’entraîneur espagnol dans une interview à L’Equipe , avant le 3e tour de l’US Open.En tout cas, les quarts de son protégé à Wimbledon et à Cincinnati, ainsi que son parcours dans cet US Open lui donnent pour l’instant raison.

Jusqu’ici, à Flushing, Félix Auger-Aliassime s’est appuyé sur ses atouts, à savoir un gros service et une faculté à conclure les sets au couteau, à l’image de ses cinq tie-breaks remportés sur… cinq disputés. “Le talent, c'est la capacité d'apprendre sans cesse, de toujours essayer quand tu as des prédispositions, rappelait Toni Nadal. À cette condition, tu peux être un très bon joueur.”

Dans le dernier carré, le Canadien devra se hisser au moins à ce niveau, face à un joueur qui a toujours connu les demi-finales à Flushing Meadows depuis 2019, sans jamais trouver la clef du succès. “Il va arriver avec beaucoup de confiance, j’ai aussi besoin de passer un cap et d’avoir confiance en moi", a analysé FAA. Avant de conclure sur un trait d’humour : “Je vais avoir besoin de bien lacer mes chaussures parce que je risque de beaucoup courir.”

