Le sujet est délicat et divise autant la société que le circuit. Peut-être d'ailleurs un peu plus le microcosme du tennis mondial plus enclin au scepticisme. Faut-il rendre la vaccination contre le Covid obligatoire pour les tenniswomen et tennismen professionnels ? Après sa victoire sur l'Italienne Jasmine Paolini (6-3, 7-6) au 2e tour de l'US Open, Victoria Azarenka a osé remettre les pieds dans le plat mercredi en conférence de presse.

"Je veux relancer la discussion. A mon avis, il est inévitable que ce soit rendu obligatoire à un moment donné, comme le font d'autres ligues sportives. Je ne vois pas l'intérêt de retarder cela, vraiment, après tout nous voulons tous être en sécurité, nous voulons tous continuer à faire notre travail", a-t-elle considéré. Un avis d'autant plus tranché que la Biélorusse a pointé du doigt l'incohérence d'une politique à deux vitesses à New York où le vaccin est imposé aux spectateurs et non aux joueurs.

Mais cette prise de position est loin de faire l'unanimité, puisque le circuit WTA a récemment affirmé que moins de la moitié de ses joueuses sont vaccinées. Le circuit masculin ATP fait à peine mieux : il a établi pour sa part qu'un peu plus de la moitié de ses joueurs le sont. Les deux instances, qui à défaut de les obliger, s'efforcent d'encourager leurs administrés à se faire vacciner, espèrent atteindre un taux "supérieur à 85 % d'ici la fin de l'année".

Medvedev, lui, botte en touche

Azarenka (19e mondiale), deux fois lauréate de l'Open d'Australie et trois fois finaliste à Flushing Meadows, a dit "respecter l'opinion de chacun, tant que cela ne s'appuie pas sur une théorie du complot (...) Or j'ai l'impression que beaucoup sont mal informés." Pour sa part, Daniil Medvedev a semblé bien pris de court au moment d'aborder le sujet, contrairement à la forte impression laissée plus tôt sur le Arthur Ashe, pour avancer au 3e tour.

"Difficile de répondre. Chacun doit avoir sa propre opinion. Je comprends pourquoi ils ont rendu la vaccination obligatoire pour les fans... Mais pour ce qui est des joueurs, ce n'est pas à nous de décider, c'est aux instances. Si nous devons avoir la même règle que celle imposée aux spectateurs, alors nous devrons trouver une façon de faire avec ça", a dit le Russe qui avait exprimé ses doutes sur le vaccin il y a quelques mois.

Pour Andy Murray, membre du conseil des joueurs, décidément à la pointe des sujets chauds après son coup de colère contre Stefanos Tsitsipas, incarnation selon lui de la dérive des longues pauses toilettes qui agite le circuit, ses confrères "ont la responsabilité" de se faire vacciner. "Responsabilité" que ne veut d'ailleurs pas prendre Tsitsipas, décidément à l'opposé de l'Ecossais sur et dehors des courts. "Je ne vois aucune raison pour quelqu'un de mon âge de le faire, le vaccin n'a pas été suffisamment testé, il y a des effets secondaires", a-t-il dit au New York Times avant le tournoi.

Les réfractaires plus contraints et exposés aux disqualifications

Autre réfractaire, Gilles Simon, cas contact et donc contraint au forfait avant le tournoi, a confié à L'Equipe que c'était "par choix au début". "Je ne voulais pas. Je n'ai pas très peur du Covid. Ma philosophie, c'est : 'si tu en as peur, tu te vaccines, sinon, non'", a-t-il expliqué, concédant néanmoins faire partie "de ceux qui finiront par le faire". S'il avait été vacciné, il aurait pu jouer en étant testé plus régulièrement, selon le protocole en vigueur.

Cette disparité de traitement entre vaccinés et non vaccinés a été évoquée par Andy Murray pour qui "cela va devenir un problème dans les mois à venir", anticipant "des discussions longues et difficiles entre l'ATP et les joueurs pour essayer de trouver une solution". En juin, alors qu'il menait de six coups à la veille du dernier tour d'un tournoi du circuit PGA, le golfeur espagnol Jon Rahm, N.1 mondial, a été contraint de se retirer après avoir été contrôlé positif.

Si Novak Djokovic, en quête à l'US Open d'un Grand Chelem calendaire, devant porter de surcroit à 21 son record de Majeurs au palmarès, était victime du même sort, il devrait alors renoncer à son rêve avec perte et fracas. Interrogé juste avant le tournoi, le N.1 mondial serbe a estimé que la décision de se faire vacciner "était personnelle" et n'a pas dit s'il l'était.

L'an passé, lui et d'autres joueurs comme Alexander Zverev et Andrey Rublev, ses rivaux à New York, avaient été testés positifs durant l'Adria Tour, une exhibition qu'il avait organisée à travers les Balkans sans respecter les mesures de sécurité, avec bain de foules et fêtes à l'appui.

