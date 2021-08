Il n’est pas encore resplendissant, mais il a moins mauvaise mine. Le tennis masculin français semble dans une meilleure forme à la veille de l’US Open qu’au lendemain de Roland-Garros, où son contingent s’était volatilisé au bout de deux tours . Sa santé n’a pas diamétralement changé, mais certaines de ses têtes d’affiche ont repris du poil de la bête, dans différentes mesures.

Paire, plaisir retrouvé et condition au diapason

Huit ans. Il a fallu attendre huit ans pour revoir Benoît Paire dans le grand huit d’un Masters 1000. Cincinnati 2021 (revers en quart contre Andrey Rublev) a succédé à Rome 2013 (défaite en demie face à Roger Federer). La statistique en dit long mais pas autant que l’impression de plaisir retrouvé qui a transpiré du jeu de Paire. De son jeu, et de son attitude.

aller dans (ses) fast-foods." Benoît Paire est toujours Benoît Paire. Mais en ce moment, il gagne (souvent). Comme mardi soir à Winston-Salem, où il s'est qualifié pour les huitièmes de finale aux dépens de Gilles Simon. Il y a donc l’aspect mental. Il y a aussi l’aspect physique. Si Paire (49e mondial) a gagné bon nombre de points grâce à sa main géniale, il a aussi pu compter sur sa vitesse de déplacement et sa capacité à répéter les efforts à Cincinnati. Il " retrouve une vie normale, (qu’il) kiffe " et se donne les moyens de la "kiffer" sur le terrain. Même si sa vie normale, c’est également "(ses)." Benoît Paire est toujours Benoît Paire. Mais en ce moment, il gagne (souvent). Comme mardi soir à Winston-Salem, où il s'est qualifié pour les huitièmes de finale aux dépens de Gilles Simon.

Monfils, cap des 500 et sensations

Il n’a peut-être plus ses jambes de 20 ans (et encore). Mais il a de beaux restes, dans sa couverture du terrain comme en coup droit. Gaël Monfils a lui aussi montré un visage qu’on ne lui connaissait plus depuis longtemps, en ce mois d’août américain. A Toronto comme à Cincinnati, il a gagné deux rencontres et en a perdu une.

Buter sur la troisième marche d’un tournoi n’est pas faramineux. Mais en gravir deux est un sentiment que Monfils n’avait pas connu depuis février 2020. Voilà de quoi faire d’un bilan seulement correct une satisfaction. Surtout que le bilan en question est magnifié par la portée de l’un des succès du Français de 34 ans, qui a au passage réintégré le Top 20.

Dans l’Ohio, "la Monf" a décroché la 500e victoire de sa carrière sur le circuit ATP. Il est le onzième joueur en activité à avoir atteint ce seuil. Le deuxième Tricolore de l’histoire (après Richard Gasquet). Il l’a, en prime, fait en terrassant un client comme il n’en avait plus battu depuis deux ans : Alex de Minaur (17e), écarté en deux sets (6-3, 7-5)

Au tour suivant, il a échoué - comme Paire -, face à Rublev (7-6, 7-6). Non sans rappeler qu’il est capable de faire l’essuie-glace pendant 30 secondes, loin derrière sa ligne de fond de court, puis de foncer au filet punir une amortie mal touchée. Avant de troquer quelques instants plus tard son costume de mur pour celui d’artificier. Du Monfils tout craché.

Humbert, premier titre et quart olympique

Il faut s’éloigner de chez l’Oncle Sam pour comprendre en quoi Ugo Humbert passe un bel été. Le jeune joueur français (23 ans) a signé un tournoi olympique de bonne facture. Quart-de-finaliste au même titre que son compatriote Jérémy Chardy, Humbert a certes échoué à s’inviter dans le dernier carré lors d’un match qui semblait très ouvert face à Karen Khachanov, mais au tour précédent il avait battu Stefanos Tsitsipas (4e mondial, depuis monté sur le podium).

La suite ? Humbert n’a passé qu’un tour à Toronto, tombant face à un Tsitsipas revanchard. Puis aucun à Cincinnati, battu par Frances Tiafoe. Il n'est donc pas sur une dynamique fantastique en vue de l’US Open (30 août-12 septembre). Mais si on élargit le spectre, on constate qu'il a mis le couac de Roland-Garros (élimination d’entrée, face à Ricardas Berankis) dans le rétro avec efficacité, pas seulement grâce aux Jeux.

Sur la période, outre Tsitsipas, Alexander Zverev et Andrey Rublev figurent au tableau de chasse d’Ugo Humbert, qui a remporté son premier tournoi ATP, en juin à Halle. 26e mondial, il est en passe de faire de 2021 l'année de la confirmation de son potentiel. Dans cette optique, il serait bien inspiré d'améliorer sa modeste marque de référence à Flushing, où il n'a jamais fait mieux qu'un 2e tour. Soit le stade de la compétition auquel les ambitions hexagonales ont pris fin Porte d'Auteuil... mais aussi lors de Wimbledon

